https://ria.ru/20250331/mvd-2008423879.html
МВД предупредило о новом способе онлайн-мошенничества через чаты
МВД предупредило о новом способе онлайн-мошенничества через чаты - РИА Новости, 31.03.2025
МВД предупредило о новом способе онлайн-мошенничества через чаты
Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:21:00+03:00
2025-03-31T15:21:00+03:00
2025-03-31T15:21:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники активно "работают" в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками", - говорится в сообщении. В МВД выделяют две тактики аферистов. Первая - предложения от юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая - предложения "по знакомству" пообщаться с аферистами и "вернуть средства за небольшой процент". "В любой из этих схем деньги никто не вернет, а общение с такими доброжелателями приведет к еще большим потерям", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007597676.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новом способе онлайн-мошенничества через чаты
МВД: через чаты для жертв мошенничества пострадавших повторно обманывают
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники активно "работают" в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками", - говорится в сообщении.
В МВД выделяют две тактики аферистов. Первая - предложения от юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая - предложения "по знакомству" пообщаться с аферистами и "вернуть средства за небольшой процент".
"В любой из этих схем деньги никто не вернет, а общение с такими доброжелателями приведет к еще большим потерям", - заключили в ведомстве.