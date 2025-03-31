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В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных - РИА Новости, 31.03.2025
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02:52 31.03.2025 (обновлено: 10:57 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mvd-2008301506.html
В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных
В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных - РИА Новости, 31.03.2025
В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных
Мошенники зачастую обманывают людей при помощи сбора средств на "лечение" неизлечимо больных, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
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мошенники
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мошенники зачастую обманывают людей при помощи сбора средств на "лечение" неизлечимо больных, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. &quot;В этой схеме собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай. После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально, что делает мошенничество трудно доказуемым&quot;, — пояснили в ведомстве.По словам правоохранителей, мошенники начинают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами. После сбора необходимой суммы пациент отправляется на лечение, но фактически умирает от смертельной болезни. Часть собранных средств клиника возвращает на счет фонда, так как лечение не закончилось. Эти деньги становятся доступными для произвольного использования. "Активисты, которые организовали сбор, исчезают из социальных сетей, а те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги", — отметили в МВД.Там заключили, что такая схема остается практически недоказуемой.
https://ria.ru/20250330/naushniki-2008242318.html
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мошенники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

В МВД рассказали о мошеннических схемах со сбором средств для неизлечимо больных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мошенники зачастую обманывают людей при помощи сбора средств на "лечение" неизлечимо больных, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«

"В этой схеме собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай. После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально, что делает мошенничество трудно доказуемым", — пояснили в ведомстве.

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По словам правоохранителей, мошенники начинают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами. После сбора необходимой суммы пациент отправляется на лечение, но фактически умирает от смертельной болезни. Часть собранных средств клиника возвращает на счет фонда, так как лечение не закончилось. Эти деньги становятся доступными для произвольного использования.
"Активисты, которые организовали сбор, исчезают из социальных сетей, а те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги", — отметили в МВД.
Там заключили, что такая схема остается практически недоказуемой.
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мошенникиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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