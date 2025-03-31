https://ria.ru/20250331/murmansk-2008516664.html
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, было два оружия
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, было два оружия - РИА Новости, 31.03.2025
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, было два оружия
У мужчины, который устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, было две единицы оружия и лицензия на него, рассказала РИА Новости мать стрелявшего Ия... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:18:00+03:00
2025-03-31T22:18:00+03:00
2025-03-31T22:18:00+03:00
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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. У мужчины, который устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, было две единицы оружия и лицензия на него, рассказала РИА Новости мать стрелявшего Ия Пантелеймоновна Завгородняя. Мужчина проживал в том же доме, где устроил стрельбу, вместе с пожилой матерью. Она рассказала, что в прошлом году сын три месяца пролежал в психиатрической клинике и не смог найти работу, из-за чего "затаил обиду". "У него оружие есть, лицензия до 2028 года, он на охоту ходит… Второе оружие - он в Питер ездил, там купил. Вроде на мелкую дичь", - рассказала женщина. Как пояснили следователи, в квартире задержанного мужчины обнаружены документы на карабин и ружье. Как сообщили в региональном СУСК РФ, в рамках расследования уголовного дела следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия.
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происшествия, мурманск, россия, стрельба в мурманске
Происшествия, Мурманск, Россия, Стрельба в Мурманске
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, было два оружия
Мать мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, рассказала о лицензии на оружие
МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. У мужчины, который устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, было две единицы оружия и лицензия на него, рассказала РИА Новости мать стрелявшего Ия Пантелеймоновна Завгородняя.
Мужчина проживал в том же доме, где устроил стрельбу, вместе с пожилой матерью. Она рассказала, что в прошлом году сын три месяца пролежал в психиатрической клинике и не смог найти работу, из-за чего "затаил обиду".
"У него оружие есть, лицензия до 2028 года, он на охоту ходит… Второе оружие - он в Питер ездил, там купил. Вроде на мелкую дичь", - рассказала женщина.
Как пояснили следователи, в квартире задержанного мужчины обнаружены документы на карабин и ружье.
Как сообщили в региональном СУСК РФ
, в рамках расследования уголовного дела следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия.