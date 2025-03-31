https://ria.ru/20250331/murmansk-2008505956.html
Мать устроившего стрельбу в Мурманске рассказала подробности о сыне
Мать устроившего стрельбу в Мурманске рассказала подробности о сыне - РИА Новости, 31.03.2025
Мать устроившего стрельбу в Мурманске рассказала подробности о сыне
Мать мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске в воскресенье, Ия Завгородняя рассказала РИА Новости, что сын накануне был спокоен, ушел гулять, а спустя... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:08:00+03:00
2025-03-31T20:08:00+03:00
2025-03-31T20:10:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Мать мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске в воскресенье, Ия Завгородняя рассказала РИА Новости, что сын накануне был спокоен, ушел гулять, а спустя пару часов раздалась стрельба, и она сразу поняла, что ее устроил сын. "Вчера ушел, говорит, пойду погуляю... Вдруг через часа два - стрельба. Я поняла. Сердце материнское почувствовало, что не то", - рассказала пенсионерка. Она пояснила, что живет вместе с сыном. О том, что он задумал, она узнала как только услышала выстрелы. Выйти из квартиры она не смогла – правоохранители велели всем жильцам оставаться дома. "Задумал (свой поступок - ред.), план у него был. И мне ничего не сказал. Если бы сказал, я бы предотвратила, вызвала бы полицию, чтобы они приехали", - рассказала женщина. Она отметила, что сын был трезвый, с ней общался спокойно. По словам пенсионерки, с утра ничего не предвещало беды. Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008456383.html
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html
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Мать мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, о преступлении сына
Мать мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, о преступлении сына
2025-03-31T20:08
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
Мать устроившего стрельбу в Мурманске рассказала подробности о сыне
Мать мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске, сразу поняла, что ее устроил сын
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Мать мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске в воскресенье, Ия Завгородняя рассказала РИА Новости, что сын накануне был спокоен, ушел гулять, а спустя пару часов раздалась стрельба, и она сразу поняла, что ее устроил сын.
"Вчера ушел, говорит, пойду погуляю... Вдруг через часа два - стрельба. Я поняла. Сердце материнское почувствовало, что не то", - рассказала пенсионерка.
Она пояснила, что живет вместе с сыном. О том, что он задумал, она узнала как только услышала выстрелы. Выйти из квартиры она не смогла – правоохранители велели всем жильцам оставаться дома.
"Задумал (свой поступок - ред.), план у него был. И мне ничего не сказал. Если бы сказал, я бы предотвратила, вызвала бы полицию, чтобы они приехали", - рассказала женщина.
Она отметила, что сын был трезвый, с ней общался спокойно. По словам пенсионерки, с утра ничего не предвещало беды.
Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК
, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.