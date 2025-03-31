https://ria.ru/20250331/murmansk-2008456383.html

Устроивший стрельбу в Мурманске лежал в психбольнице, рассказала его мать

Устроивший стрельбу в Мурманске лежал в психбольнице, рассказала его мать - РИА Новости, 31.03.2025

Устроивший стрельбу в Мурманске лежал в психбольнице, рассказала его мать

Владислав Завгородний, устроивший стрельбу в Мурманске в воскресенье вечером, в прошлом году провел три месяца в психиатрической клинике, рассказала РИА Новости РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:58:00+03:00

2025-03-31T16:58:00+03:00

2025-03-31T17:15:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

мурманск

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Владислав Завгородний, устроивший стрельбу в Мурманске в воскресенье вечером, в прошлом году провел три месяца в психиатрической клинике, рассказала РИА Новости его пожилая мать Ия Завгородняя. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что нейтрализованного спецназом Росгвардии злоумышленника, стрелявшего с крыши жилого дома, зовут Владислав Завгородний. Во время операции по его нейтрализации он был ранен и находится в больнице. "К нам 10 февраля (прошлого года - ред.) пришли полицейские. Задержали его, увезли в психушку… Он же год после этой психушки не может устроиться на работу. Он же в этом в компьютере (написал - ред.), что он находился там. И никто его не берёт", - пояснила женщина. Пенсионерка проживает в небольшой квартире вместе с сыном. У мужчины отдельная комната. Корреспондент РИА Новости побывала в квартире Завгородних. По словам матери, когда сына забрали в феврале прошлого года, она долго не могла его найти – искала в полицейских участках, в СИЗО, однако обнаружила спустя долгое время в психиатрической клинике. Сын попросил мать никому не рассказывать об этом инциденте, пояснив, что ему стыдно. По словам матери, на учёте ее сын ранее нигде не состоял. По мнению матери, ее сын мог решиться на этот поступок из-за обиды и отчаяния, поскольку год не мог найти работу. "От отчаяния все пошло. А кто его возьмёт? В море (работу - ред.) он уже потерял", - считает женщина. Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008296160.html

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html

мурманск

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Мать мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске: он три месяца провел в психбольнице Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, в прошлом году провел 3 месяца в психиатрической клинике, рассказала РИА Новости его мать. 2025-03-31T16:58 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманск