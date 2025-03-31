https://ria.ru/20250331/murmansk-2008397637.html

Мать рассказала о мужчине, стрелявшем по полицейским в Мурманске

Мать рассказала о мужчине, стрелявшем по полицейским в Мурманске - РИА Новости, 31.03.2025

Мать рассказала о мужчине, стрелявшем по полицейским в Мурманске

Мужчина, который в воскресенье вечером устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, не спал по ночам, много играл на компьютере, семьи и детей у него не было,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:16:00+03:00

2025-03-31T14:16:00+03:00

2025-03-31T15:07:00+03:00

происшествия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

россия

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Мужчина, который в воскресенье вечером устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, не спал по ночам, много играл на компьютере, семьи и детей у него не было, рассказала РИА Новости его мать. "У него раньше подружка была, расстались, она замуж вышла. Детей нет", - рассказала Ия Пантелеймоновна. По ее словам, сын Владислав не был конфликтным. "Он драться-то не умеет, его всегда бьют", - пояснила пенсионерка. Собеседница рассказала, что в последнее время сын ночью бодрствовал, а отсыпался днем, у них возникали конфликты из-за того, что по ночам она не могла включать стиральную машину. Женщина показала комнату сына корреспонденту РИА Новости – здесь выбита дверь, в комнате есть боксерская груша, компьютер, на котором, по ее словам, Владислав "много играл", повсюду мелкие сборные игрушки. Сейчас мать не знает, где находится ее сын и в каком он состоянии. На вопрос о том, жалеет ли она его, Ия Пантелеймоновна заплакала: "Конечно, жалею. Но ведь он стрелял". Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008296160.html

https://ria.ru/20250331/strelba-2008320396.html

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"Он драться-то не умеет" – мать мужчины, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске Мама устроившего стрельбу в Мурманске рассказала РИА Новости, что ее сын не был конфликтным человеком, не умел драться. Жены и детей у него не было. 2025-03-31T14:16 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, россия