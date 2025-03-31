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У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН - РИА Новости, 31.03.2025
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13:47 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН - РИА Новости, 31.03.2025
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН
У мужчины, который открыл огонь на крыше дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:47:00+03:00
2025-03-31T13:47:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в мурманске
мурманская область
украина
мурманск
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У мужчины, который открыл огонь на крыше дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о злоумышленнике по имени Владислав Завгородний.В регистрационных документах налоговых органов Украины указаны его личные данные, в том числе:Наличие украинского ИНН говорит о том, что Завгородний, предположительно, имел или планировать получать доход в соседней стране. Сведения о размере вероятного заработка и дате его получения отсутствуют.Накануне вечером мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы, находясь в этот момент на крыше 14-этажного дома. По информации Росгвардии, во время штурма здания силовики нейтрализовали нападавшего.Источник в экстренных службах Мурманской области уточнил, что мужчина жив и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html
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мурманская область
украина
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Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба
Стрелявший с крыши дома в Мурманске - местный житель 1981 года рождения, сообщили в СК. Ведомство опубликовало видео с места стрельбы
2025-03-31T13:47
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PT0M36S
Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в мурманске, мурманская область, украина, мурманск, происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Стрельба в Мурманске, Мурманская область, Украина, Мурманск, Происшествия
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН

У стрелявшего по полицейским в Мурманске обнаружили украинский ИНН

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У мужчины, который открыл огонь на крыше дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о злоумышленнике по имени Владислав Завгородний.
В регистрационных документах налоговых органов Украины указаны его личные данные, в том числе:
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • регистрация на Кольском проспекте в Мурманске;
  • дата рождения.
Наличие украинского ИНН говорит о том, что Завгородний, предположительно, имел или планировать получать доход в соседней стране. Сведения о размере вероятного заработка и дате его получения отсутствуют.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие
01:30
Накануне вечером мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы, находясь в этот момент на крыше 14-этажного дома. По информации Росгвардии, во время штурма здания силовики нейтрализовали нападавшего.
Источник в экстренных службах Мурманской области уточнил, что мужчина жив и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Стрельба в МурманскеМурманская областьУкраинаМурманскПроисшествия
 
 
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