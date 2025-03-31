https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html

У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН

У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН - РИА Новости, 31.03.2025

У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН

У мужчины, который открыл огонь на крыше дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:47:00+03:00

2025-03-31T13:47:00+03:00

2025-03-31T13:47:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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мурманская область

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мурманск

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У мужчины, который открыл огонь на крыше дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о злоумышленнике по имени Владислав Завгородний.В регистрационных документах налоговых органов Украины указаны его личные данные, в том числе:Наличие украинского ИНН говорит о том, что Завгородний, предположительно, имел или планировать получать доход в соседней стране. Сведения о размере вероятного заработка и дате его получения отсутствуют.Накануне вечером мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы, находясь в этот момент на крыше 14-этажного дома. По информации Росгвардии, во время штурма здания силовики нейтрализовали нападавшего.Источник в экстренных службах Мурманской области уточнил, что мужчина жив и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html

https://ria.ru/20250331/glava-2008327234.html

мурманская область

украина

мурманск

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Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба Стрелявший с крыши дома в Мурманске - местный житель 1981 года рождения, сообщили в СК. Ведомство опубликовало видео с места стрельбы 2025-03-31T13:47 true PT0M36S

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в мурманске, мурманская область, украина, мурманск, происшествия