https://ria.ru/20250331/murmansk-2008372893.html

У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие

У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие - РИА Новости, 31.03.2025

У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие

Следователи обнаружили в квартире задержанного мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", сообщили в региональном РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:32:00+03:00

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происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Следователи обнаружили в квартире задержанного мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", сообщили в региональном СУСК РФ. "В жилище подозреваемого обнаружены и изъяты документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ" (МР 27), использовавшееся фигурантом при стрельбе. Указанное оружие, а также телефон и ноутбук подозреваемого изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия. Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске