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У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие - РИА Новости, 31.03.2025
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12:32 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008372893.html
У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие
У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие - РИА Новости, 31.03.2025
У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие
Следователи обнаружили в квартире задержанного мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", сообщили в региональном РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:32:00+03:00
2025-03-31T12:32:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Следователи обнаружили в квартире задержанного мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", сообщили в региональном СУСК РФ. "В жилище подозреваемого обнаружены и изъяты документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ" (МР 27), использовавшееся фигурантом при стрельбе. Указанное оружие, а также телефон и ноутбук подозреваемого изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия. Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
У стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на оружие

СК: у стрелявшего в Мурманске мужчины нашли документы на карабин "Вепрь"

Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Следователи обнаружили в квартире задержанного мужчины, который устроил стрельбу в Мурманске, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", сообщили в региональном СУСК РФ.
"В жилище подозреваемого обнаружены и изъяты документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ" (МР 27), использовавшееся фигурантом при стрельбе. Указанное оружие, а также телефон и ноутбук подозреваемого изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия.
Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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