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Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной - РИА Новости, 31.03.2025
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12:25 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008370269.html
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной - РИА Новости, 31.03.2025
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной
Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:25:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
происшествия
мурманск
россия
стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. "В настоящее время фигурант задержан, он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как пояснили следователи, стрелявшим оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, проживавший в доме, с крыши которого вел стрельбу. Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html
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происшествия, мурманск, россия, стрельба в мурманске
Происшествия, Мурманск, Россия, Стрельба в Мурманске
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной

СК: мужчина, стрелявший с крыши в Мурманске, находится в больнице под охраной

Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В настоящее время фигурант задержан, он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как пояснили следователи, стрелявшим оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, проживавший в доме, с крыши которого вел стрельбу. Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет.
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