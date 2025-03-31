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Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной - РИА Новости, 31.03.2025
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной
Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:25:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
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стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. "В настоящее время фигурант задержан, он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как пояснили следователи, стрелявшим оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, проживавший в доме, с крыши которого вел стрельбу. Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html
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происшествия, мурманск, россия, стрельба в мурманске
Происшествия, Мурманск, Россия, Стрельба в Мурманске
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной
СК: мужчина, стрелявший с крыши в Мурманске, находится в больнице под охраной