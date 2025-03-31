https://ria.ru/20250331/murmansk-2008370269.html

Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной

Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной - РИА Новости, 31.03.2025

Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, находится в больнице под охраной

Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:25:00+03:00

2025-03-31T12:25:00+03:00

2025-03-31T12:25:00+03:00

происшествия

мурманск

россия

стрельба в мурманске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008328723_1:0:1267:712_1920x0_80_0_0_0934697c1313af754082701b4da3081f.jpg

МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши дома в Мурманске, находится в лечебном учреждении с ранением головы и бедра под охраной, сообщили в региональном СУСК РФ. "В настоящее время фигурант задержан, он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как пояснили следователи, стрелявшим оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, проживавший в доме, с крыши которого вел стрельбу. Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, россия, стрельба в мурманске