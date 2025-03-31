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У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН - РИА Новости, 31.03.2025
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12:00 31.03.2025 (обновлено: 12:25 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008361829.html
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН - РИА Новости, 31.03.2025
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН
У мужчины, устроившего стрельбу на крыше дома в Мурманске, нашли украинский ИНН, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:00:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
происшествия
стрельба в мурманске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
омон россии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У мужчины, устроившего стрельбу на крыше дома в Мурманске, нашли украинский ИНН, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, злоумышленника зовут Владислав Завгородний. Его данные — ИНН, дата рождения и мурманская регистрация по адресу на Кольском проспекте — указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.Наличие украинского ИНН свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, имел или намеревался получать доход в соседней стране. При этом информации о размере заработка и дате его предполагаемого получения нет.В Мурманске вечером 30 марта местный житель открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте по экипажу ППС. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что сотрудники СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" во время штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали мужчину.По данным источника в экстренных службах региона, стрелявший жив, находится в тяжелом состоянии.Мурманский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html
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Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
2025-03-31T12:00
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Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба
Стрелявший с крыши дома в Мурманске - местный житель 1981 года рождения, сообщили в СК. Ведомство опубликовало видео с места стрельбы
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происшествия, стрельба в мурманске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, омон россии, мурманск
Происшествия, Стрельба в Мурманске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, ОМОН России, Мурманск
У мужчины, устроившего стрельбу в Мурманске, нашли украинский ИНН

Мужчина, устроивший стрельбу на крыше дома в Мурманске, имеет украинский ИНН

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У мужчины, устроившего стрельбу на крыше дома в Мурманске, нашли украинский ИНН, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, злоумышленника зовут Владислав Завгородний. Его данные — ИНН, дата рождения и мурманская регистрация по адресу на Кольском проспекте — указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.
Наличие украинского ИНН свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, имел или намеревался получать доход в соседней стране. При этом информации о размере заработка и дате его предполагаемого получения нет.
В Мурманске вечером 30 марта местный житель открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте по экипажу ППС. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что сотрудники СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" во время штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали мужчину.
По данным источника в экстренных службах региона, стрелявший жив, находится в тяжелом состоянии.
Мурманский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие
01:30
 
ПроисшествияСтрельба в МурманскеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаОМОН РоссииМурманск
 
 
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