Рейтинг@Mail.ru
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 31.03.2025 (обновлено: 01:39 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие - РИА Новости, 31.03.2025
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие
Стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:30:00+03:00
2025-03-31T01:39:00+03:00
происшествия
мурманск
андрей чибис
стрельба в мурманске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008297112_0:0:1274:717_1920x0_80_0_0_903d49a295c7a687d372266d0c57dbf2.png
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов. "Повреждения получил автомобиль сотрудников ППС полиции… Преступник продолжил противоправные деяния, не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. На месте противоправных деяний обнаружено две единицы огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное, большое число отстрелянных гильз", - сказал Баранов, слова которого приводит пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Он уточнил, что стрелявший находится в тяжелом состоянии. В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения, "славянской внешности".
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008296160.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008297112_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_392cedb2d4ae22e7d167418fe8d4728e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, андрей чибис, стрельба в мурманске
Происшествия, Мурманск, Андрей Чибис, Стрельба в Мурманске
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие

СК: на месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие

© Фото : СУ СК России по Мурманской областиКрыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов.
"Повреждения получил автомобиль сотрудников ППС полиции… Преступник продолжил противоправные деяния, не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. На месте противоправных деяний обнаружено две единицы огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное, большое число отстрелянных гильз", - сказал Баранов, слова которого приводит пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Он уточнил, что стрелявший находится в тяжелом состоянии.
В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения, "славянской внешности".
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
СК назвал личность стрелявшего в Мурманске мужчины
01:06
 
ПроисшествияМурманскАндрей ЧибисСтрельба в Мурманске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала