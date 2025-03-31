https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html

На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие

На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие - РИА Новости, 31.03.2025

На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие

Стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:30:00+03:00

2025-03-31T01:30:00+03:00

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мурманск

андрей чибис

стрельба в мурманске

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов. "Повреждения получил автомобиль сотрудников ППС полиции… Преступник продолжил противоправные деяния, не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. На месте противоправных деяний обнаружено две единицы огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное, большое число отстрелянных гильз", - сказал Баранов, слова которого приводит пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Он уточнил, что стрелявший находится в тяжелом состоянии. В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения, "славянской внешности".

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