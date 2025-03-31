https://ria.ru/20250331/murmansk-2008295675.html

СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске

СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске - РИА Новости, 31.03.2025

СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске

Мужчина, открывший огонь с крыши дома в Мурманске, стрелял в экипаж ППС, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T00:50:00+03:00

2025-03-31T00:50:00+03:00

2025-03-31T09:12:00+03:00

происшествия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

андрей чибис

россия

мурманская область

стрельба в мурманске

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мужчина, открывший огонь с крыши дома в Мурманске, стрелял в экипаж ППС, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале."В вечернее время 30 марта находящийся на крыше дома №10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС", — рассказали в ведомстве.По данным следствия, стрелявшим оказался местный житель 1981 года рождения. Его обезвредили, пострадавших нет.Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На месте работает следственная группа. Оперативники изъяли две единицы огнестрельного оружия.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что мужчина открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте. Позднее в Росгвардии уточнили, что сотрудники СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" во время штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, преступник тяжело ранен.

https://ria.ru/20250330/murmansk-2008291083.html

мурманск

россия

мурманская область

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Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба Стрелявший с крыши дома в Мурманске - местный житель 1981 года рождения, сообщили в СК. Ведомство опубликовало видео с места стрельбы 2025-03-31T00:50 true PT0M36S

Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске 2025-03-31T00:50 true PT0M59S

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