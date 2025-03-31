https://ria.ru/20250331/murmansk-2008295675.html
СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске
СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске - РИА Новости, 31.03.2025
СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске
Мужчина, открывший огонь с крыши дома в Мурманске, стрелял в экипаж ППС, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T00:50:00+03:00
2025-03-31T00:50:00+03:00
2025-03-31T09:12:00+03:00
происшествия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
андрей чибис
россия
мурманская область
стрельба в мурманске
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мужчина, открывший огонь с крыши дома в Мурманске, стрелял в экипаж ППС, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале."В вечернее время 30 марта находящийся на крыше дома №10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС", — рассказали в ведомстве.По данным следствия, стрелявшим оказался местный житель 1981 года рождения. Его обезвредили, пострадавших нет.Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На месте работает следственная группа. Оперативники изъяли две единицы огнестрельного оружия.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что мужчина открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте. Позднее в Росгвардии уточнили, что сотрудники СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" во время штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, преступник тяжело ранен.
https://ria.ru/20250330/murmansk-2008291083.html
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Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба
Стрелявший с крыши дома в Мурманске - местный житель 1981 года рождения, сообщили в СК. Ведомство опубликовало видео с места стрельбы
2025-03-31T00:50
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Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
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Происшествия, Мурманск, Следственный комитет России (СК РФ), Андрей Чибис, Россия, Мурманская область, Стрельба в Мурманске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске
СК: открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске целился в экипаж ППС