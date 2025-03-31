https://ria.ru/20250331/murashko-2008338126.html

В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав - РИА Новости, 31.03.2025

В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:19:00+03:00

2025-03-31T10:19:00+03:00

2025-03-31T10:20:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576545687_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_b1115693bda4f4aaf41009fd653ecf5f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа... но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат", - рассказал министр журналистам. Он отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались. "Поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20250330/virus-2008255162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество