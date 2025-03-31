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В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав - РИА Новости, 31.03.2025
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10:19 31.03.2025 (обновлено: 10:20 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/murashko-2008338126.html
В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав
В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав - РИА Новости, 31.03.2025
В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав
Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:19:00+03:00
2025-03-31T10:20:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа... но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат", - рассказал министр журналистам. Он отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались. "Поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20250330/virus-2008255162.html
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

Мурашко: в России сезон гриппа и ОРВИ прошел значительно легче, чем предыдущий

© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Медик делает прививку с вакциной против гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа... но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат", - рассказал министр журналистам.
Он отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались.
"Поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты", - добавил Мурашко.
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