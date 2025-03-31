https://ria.ru/20250331/mumiya-2007960480.html

"Ее боялись вскрывать". Чем "неприкасаемая" мумия шокировала ученых

"Ее боялись вскрывать". Чем "неприкасаемая" мумия шокировала ученых - РИА Новости, 31.03.2025

"Ее боялись вскрывать". Чем "неприкасаемая" мумия шокировала ученых

Мумию Башири обнаружили больше века назад, но никто так и не решился к ней прикоснуться. Некоторые считают, что на останках лежит страшное проклятие. Так ли это РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:02:00+03:00

религия

луксор

тутанхамон

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007922648_0:478:2654:1971_1920x0_80_0_0_aabe008e4cc513e048fb2985ba7ff4a7.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Мумию Башири обнаружили больше века назад, но никто так и не решился к ней прикоснуться. Некоторые считают, что на останках лежит страшное проклятие. Так ли это на самом деле — разбиралось РИА Новости.Пострашнее ТутанхамонаБританский египтолог и путешественник Говард Картер известен большинству как человек, обнаруживший в Долине Царей гробницу Тутанхамона. Однако тремя годами ранее он совершил еще одно открытие.Считается, что в 1919-м здесь же, в Луксоре, исследователь наткнулся на нетронутое погребение. Большая редкость, если учесть, что многие усыпальницы древних правителей грабили мародеры, причем не раз.Команда Картера аккуратно провела опись склепа, занесла в каталог каждый предмет. И на этом все. Довольно странно — например, к вскрытию саркофага и изучению мумии Тутанхамона археологи приступили немедленно.Общественности лишь стало известно имя покойника: на саркофаге (видимо, наспех) было выбито "Башири". Под таким названием останки и отправили в Каирский музей, где они пролежали в запасниках не одно десятилетие.За это время мумия обросла всевозможными домыслами и мифами. Одни думали-гадали, кто скрывается под погребальными бинтами: может быть, царица Нефертити? Другие скептически качали головой — не с очередной ли фальшивкой имеют дело? Уж больно в хорошем состоянии артефакт.Журналисты и вовсе вдались в крайность — раздули тему проклятия фараонов. Мол, Картер с коллегами не тронули мумию, поскольку боялись участи лорда Джорджа Карнарвона.Британский магнат, спонсировавший поиски гробницы Тутанхамона, умер при неясных обстоятельствах через несколько месяцев после ее обнаружения. Позже "древнее возмездие" унесло жизни еще пятерых участников экспедиции.Секрет успехаОднако газетные сплетни не выдерживают проверки фактами. Во-первых, усыпальницу Тутанхамона открыли в 1922 году, а мумию Башири нашли раньше. У Картера было достаточно времени, чтобы изучить ее вдоль и поперек.Во-вторых, о том, что останки принадлежат легендарной Нефертити, не могло идти и речи. Могила, хоть и была богато обставлена, никак не тянула на звание "царской".И в-третьих, ни о каком древнем проклятии говорить не приходится. А причина, по которой "неприкасаемую" мумию не вскрывали, оказалась до боли проста.Дело в том, что Башири удивительно искусно завернут в бинты. Ткани переплетены таким образом, что создают по всему телу причудливый узор: на лице, например, он напоминает очертание египетских пирамид.Аналогов этой мумии среди тех, что хранятся в музеях по всему миру, нет. Единственный способ проанализировать останки — распеленать их. В таком случае ученые оказались бы перед ужасным выбором: пожертвовать одной сенсацией в угоду другой.Утонченность, с которой выполнена работа, позволяет лишь предположить, что покойный занимал в иерархии древнего царства весьма высокое положение.Разворачивать необязательноНе так давно ученые все же нашли способ узнать, кто скрывается под маской "неприкасаемой" мумии. Для этого даже не пришлось портить уникальный рисунок бинтов.В последние годы для анализа египетских погребений широко используют метод рентгеновского и КТ-сканирования. Так, в 2021-м с помощью томографов провели "цифровое разворачивание" останков фараона Аменхотепа I, завернутых в четыре слоя ткани.А в прошлом году с помощью магнитно-резонансной аппаратуры удалось установить причину смерти знаменитой "кричащей женщины". Долгое время считалось, что застывшая на ее лице гримаса ужаса — результат небрежной бальзамировки или мучительной гибели.Но результаты сканирования показали: египтянка была в преклонных годах и скончалась от внезапного сердечного приступа. В таких случаях трупное окоченение наступает почти моментально.Кое-что удалось выяснитьВот и "неприкасаемую" мумию ученые решили "просветить". Исследование показало, что Башири был мужчиной средних лет, ростом около 170 сантиментов. А жил он в эпоху Птолемеев — приблизительно 2300 лет назад. К тому времени искусство бальзамирования достигло наивысшего расцвета, чем и объясняется столь причудливое оформление мумии.Пока это все, что могут сообщить миру ученые. Работы с артефактом идут полным ходом. И не исключено, что в скором времени "неприкасаемая" раскроет некоторые из многих своих тайн.

https://ria.ru/20250324/zagadka-2006530232.html

луксор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

луксор, тутанхамон, аналитика - религия и мировоззрение