https://ria.ru/20250331/msp-2008417527.html
Более 300 подмосковных предприятий получили социальный статус в 2025 году
Более 300 подмосковных предприятий получили социальный статус в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025
Более 300 подмосковных предприятий получили социальный статус в 2025 году
В Подмосковье 350 компаний сектора малого и среднего предпринимательства признали в этом году социальными предприятиями по итогам четырех потоков заседания... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:10:00+03:00
2025-03-31T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Подмосковье 350 компаний сектора малого и среднего предпринимательства признали в этом году социальными предприятиями по итогам четырех потоков заседания межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, подтверждать социальный статус предприятиям необходимо ежегодно. "В этом году в Московской области социальными признано уже 350 субъектов МСП, из них 291 — подтвердили статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на подмосковном портале РПГУ", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой. Также соцпредприятия смогут подать заявку на получение субсидии. Старт конкурса запланирован в сентябре 2025 года. Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, предприниматели могут на инвестпортале Московской области. Поддержка компаний в регионе осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Более 300 подмосковных предприятий получили социальный статус в 2025 году
В Подмосковье 350 субъектов МСП получили социальный статус в 2025 году
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Подмосковье 350 компаний сектора малого и среднего предпринимательства признали в этом году социальными предприятиями по итогам четырех потоков заседания межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, подтверждать социальный статус предприятиям необходимо ежегодно.
"В этом году в Московской области социальными признано уже 350 субъектов МСП, из них 291 — подтвердили статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на подмосковном портале РПГУ", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой.
Также соцпредприятия смогут подать заявку на получение субсидии. Старт конкурса запланирован в сентябре 2025 года.
Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, предприниматели могут на инвестпортале Московской области. Поддержка компаний в регионе осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".