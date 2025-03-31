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В Москве белки начали менять зимний окрас на летний
В Москве белки начали менять зимний окрас на летний - РИА Новости, 31.03.2025
В Москве белки начали менять зимний окрас на летний
Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:11:00+03:00
2025-03-31T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. "К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд", — говорится в релизе.Процесс "переодевания" у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного. "Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка", — указано в публикации.Линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.
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