https://ria.ru/20250331/moskva-2008417963.html

В Москве белки начали менять зимний окрас на летний

В Москве белки начали менять зимний окрас на летний - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве белки начали менять зимний окрас на летний

Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:11:00+03:00

2025-03-31T15:11:00+03:00

2025-03-31T17:18:00+03:00

хорошие новости

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97068/67/970686752_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ffc40dad3c8bc38ec2f8e4aa85b92c23.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. "К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд", — говорится в релизе.Процесс "переодевания" у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного. "Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка", — указано в публикации.Линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.

https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html

https://ria.ru/20250321/moskva-2006368791.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия