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В Москве белки начали менять зимний окрас на летний - РИА Новости, 31.03.2025
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15:11 31.03.2025 (обновлено: 17:18 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/moskva-2008417963.html
В Москве белки начали менять зимний окрас на летний
В Москве белки начали менять зимний окрас на летний - РИА Новости, 31.03.2025
В Москве белки начали менять зимний окрас на летний
Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. "К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд", — говорится в релизе.Процесс "переодевания" у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного. &quot;Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка&quot;, — указано в публикации.Линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.
https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия

В Москве белки начали менять зимний окрас на летний

© РИА Новости / Шнаак Ханс ГеоргБелка
Белка - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Шнаак Ханс Георг
Белка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
"К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд", — говорится в релизе.
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Процесс "переодевания" у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного.
«

"Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка", — указано в публикации.

Линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.
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