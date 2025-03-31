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На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая" - РИА Новости, 31.03.2025
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На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая"
На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая" - РИА Новости, 31.03.2025
На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Беговая" на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Беговая" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнен первый этап благоустройства возле городского вокзала "Беговая" на севере Москвы. Главная задача - сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, улучшить доступность таких важных объектов, как Боткинская больница и Московский ипподром. Благодаря благоустройству появились удобные маршруты к станциям от жилой застройки. В границы работ первого этапа вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что рамках проекта воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Расширили тротуары и заменили их покрытие, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет около 15 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения, организовали новые парковочные места. Оборудовали 113 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта дополнительно установили на улице Поликарпова новый остановочный павильон и заменили еще два", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили 9,8 тысячи квадратных метров газона, высадили остролистные клены и спирею.
https://ria.ru/20250319/moskva-2005956569.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая"

Бирюков: выполнен 1 этап благоустройства у горвокзала "Беговая" на севере Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПервый этап благоустройства возле горвокзала "Беговая" выполнили на севере Москвы
Первый этап благоустройства возле горвокзала Беговая выполнили на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Первый этап благоустройства возле горвокзала "Беговая" выполнили на севере Москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Беговая" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнен первый этап благоустройства возле городского вокзала "Беговая" на севере Москвы. Главная задача - сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, улучшить доступность таких важных объектов, как Боткинская больница и Московский ипподром. Благодаря благоустройству появились удобные маршруты к станциям от жилой застройки. В границы работ первого этапа вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что рамках проекта воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Расширили тротуары и заменили их покрытие, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет около 15 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения, организовали новые парковочные места. Оборудовали 113 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта дополнительно установили на улице Поликарпова новый остановочный павильон и заменили еще два", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили 9,8 тысячи квадратных метров газона, высадили остролистные клены и спирею.
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