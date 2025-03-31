https://ria.ru/20250331/moskva-2008331269.html

На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая"

На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая" - РИА Новости, 31.03.2025

На севере Москвы благоустраивают территорию у будущего вокзала "Беговая"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Беговая" на... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:41:00+03:00

2025-03-31T09:41:00+03:00

2025-03-31T09:41:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008329872_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de29073435e6b3b2edd00af73ba5820f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Беговая" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнен первый этап благоустройства возле городского вокзала "Беговая" на севере Москвы. Главная задача - сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, улучшить доступность таких важных объектов, как Боткинская больница и Московский ипподром. Благодаря благоустройству появились удобные маршруты к станциям от жилой застройки. В границы работ первого этапа вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что рамках проекта воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Расширили тротуары и заменили их покрытие, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет около 15 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения, организовали новые парковочные места. Оборудовали 113 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта дополнительно установили на улице Поликарпова новый остановочный павильон и заменили еще два", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили 9,8 тысячи квадратных метров газона, высадили остролистные клены и спирею.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005956569.html

https://realty.ria.ru/20250327/rasteniya-2007397918.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков