https://ria.ru/20250331/moskva-2008318170.html

Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Москвичей предупредили о непогоде во вторник - РИА Новости, 31.03.2025

Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:44:00+03:00

2025-03-31T08:44:00+03:00

2025-03-31T08:44:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Апрельское тепло в Москве будет недолгим - со вторника готовимся к дождям – завтра, за сутки выпадет 25 миллиметров осадков, или 2/3 от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что похолодание ожидается к выходным и на следующей неделе. При околонулевой ночной температуре оно может привести к осадкам в смешанной фазе - к дождю вперемешку с мокрым снегом.

https://ria.ru/20250330/magnitnye_buri-2006691403.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"