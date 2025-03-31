https://ria.ru/20250331/moskva-2008318170.html
Москвичей предупредили о непогоде во вторник
Москвичей предупредили о непогоде во вторник - РИА Новости, 31.03.2025
Москвичей предупредили о непогоде во вторник
Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:44:00+03:00
2025-03-31T08:44:00+03:00
2025-03-31T08:44:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Апрельское тепло в Москве будет недолгим - со вторника готовимся к дождям – завтра, за сутки выпадет 25 миллиметров осадков, или 2/3 от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что похолодание ожидается к выходным и на следующей неделе. При околонулевой ночной температуре оно может привести к осадкам в смешанной фазе - к дождю вперемешку с мокрым снегом.
https://ria.ru/20250330/magnitnye_buri-2006691403.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_167b11031ba72b813d488142abd4dbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о непогоде во вторник
Синоптик Тишковец: во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров осадков