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Москвичей предупредили о непогоде во вторник - РИА Новости, 31.03.2025
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08:44 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/moskva-2008318170.html
Москвичей предупредили о непогоде во вторник
Москвичей предупредили о непогоде во вторник - РИА Новости, 31.03.2025
Москвичей предупредили о непогоде во вторник
Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:44:00+03:00
2025-03-31T08:44:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Апрельское тепло в Москве будет недолгим - со вторника готовимся к дождям – завтра, за сутки выпадет 25 миллиметров осадков, или 2/3 от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что похолодание ожидается к выходным и на следующей неделе. При околонулевой ночной температуре оно может привести к осадкам в смешанной фазе - к дождю вперемешку с мокрым снегом.
https://ria.ru/20250330/magnitnye_buri-2006691403.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Синоптик Тишковец: во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или 2/3 от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Апрельское тепло в Москве будет недолгим - со вторника готовимся к дождям – завтра, за сутки выпадет 25 миллиметров осадков, или 2/3 от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что похолодание ожидается к выходным и на следующей неделе. При околонулевой ночной температуре оно может привести к осадкам в смешанной фазе - к дождю вперемешку с мокрым снегом.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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