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Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев" - РИА Новости, 31.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:02 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/moor-2008379047.html
Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев"
Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев" - РИА Новости, 31.03.2025
Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев"
Свыше 1,1 тысячи ветеранов и участников специальной военной операции подали заявки на участие в тюменском проекте "Боевой кадровый резерв", который является... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:02:00+03:00
2025-03-31T13:02:00+03:00
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи ветеранов и участников специальной военной операции подали заявки на участие в тюменском проекте "Боевой кадровый резерв", который является аналогом федеральной программы "Время героев", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Более 1100 участников и ветеранов спецоперации выразили желание присоединиться к проекту "Боевой кадровый резерв". Проверка анкет продолжается, точное количество будет известно после заседания Общественного совета. Сбор заявок на участие в проекте проходил с 21 февраля по 30 марта. Приятно видеть, что наш региональный аналог программы "Время героев" получил такой отклик", - отметил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что подавших заявки на участие ждёт тестирование, онлайн-собеседование и очный этап отбора. В первом потоке обучаться будут не менее шестидесяти человек. Те, кто успешно пройдет все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе. Реализацию всех этапов проекта губернатор держит на личном контроле.
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тюменская область, александр моор, сво
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, СВО
Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев"

Моор: более 1,1 тыс чел подали заявки в тюменский проект Боевой кадровый резерв

© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи ветеранов и участников специальной военной операции подали заявки на участие в тюменском проекте "Боевой кадровый резерв", который является аналогом федеральной программы "Время героев", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Более 1100 участников и ветеранов спецоперации выразили желание присоединиться к проекту "Боевой кадровый резерв". Проверка анкет продолжается, точное количество будет известно после заседания Общественного совета. Сбор заявок на участие в проекте проходил с 21 февраля по 30 марта. Приятно видеть, что наш региональный аналог программы "Время героев" получил такой отклик", - отметил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что подавших заявки на участие ждёт тестирование, онлайн-собеседование и очный этап отбора. В первом потоке обучаться будут не менее шестидесяти человек. Те, кто успешно пройдет все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.
Реализацию всех этапов проекта губернатор держит на личном контроле.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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25 марта, 11:07
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорСВО
 
 
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