https://ria.ru/20250331/molodezh-2008495104.html

В Совфеде оценили инициативу о повышении возраста молодежи

В Совфеде оценили инициативу о повышении возраста молодежи - РИА Новости, 31.03.2025

В Совфеде оценили инициативу о повышении возраста молодежи

Инициатива о повышении возраста молодежи в РФ не имеет ничего общего с повышением возраста выхода на пенсию, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:58:00+03:00

2025-03-31T18:58:00+03:00

2025-03-31T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Инициатива о повышении возраста молодежи в РФ не имеет ничего общего с повышением возраста выхода на пенсию, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 29 марта отметил, что возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет, а возраст пожилых - от 75 до 90 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи. По его словам, оно вполне рационально. В настоящее время в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. "С огромным вниманием ознакомилась с мнением Мурашко, который поддержал инициативу о повышении возраста молодежи до 40 лет. Это очень позитивное заявление, которое позволит прежде всего увеличить на практике число тех, кто может воспользоваться огромным количеством социальных льгот: от семейной ипотеки до специальных квот на трудоустройство. Хочу особо подчеркнуть, что эта инициатива не имеет ничего общего с повышением возраста выхода на пенсию", - сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала российских граждан и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий. "Время от 35 до 40 лет - это новый яркий жизненный этап, когда человек активно развивается в карьере, уже имеет детей и ведет здоровый образ жизни. И именно в этот период у человека появляется новый импульс, который позволяет ему успешно реализовываться и в профессии, и в личной жизни", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250331/gosduma-2008488969.html

https://ria.ru/20250331/murashko-2008342106.html

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общество, россия, михаил мурашко, сергей леонов, госдума рф, воз