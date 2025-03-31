В Совфеде оценили инициативу о повышении возраста молодежи
Сенатор Косихина: повышение возраста молодежи не связано с повышением пенсии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Инициатива о повышении возраста молодежи в РФ не имеет ничего общего с повышением возраста выхода на пенсию, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 29 марта отметил, что возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет, а возраст пожилых - от 75 до 90 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи. По его словам, оно вполне рационально. В настоящее время в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
«
"С огромным вниманием ознакомилась с мнением Мурашко, который поддержал инициативу о повышении возраста молодежи до 40 лет. Это очень позитивное заявление, которое позволит прежде всего увеличить на практике число тех, кто может воспользоваться огромным количеством социальных льгот: от семейной ипотеки до специальных квот на трудоустройство. Хочу особо подчеркнуть, что эта инициатива не имеет ничего общего с повышением возраста выхода на пенсию", - сказала Косихина.
Сенатор подчеркнула, что повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала российских граждан и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий.
«
"Время от 35 до 40 лет - это новый яркий жизненный этап, когда человек активно развивается в карьере, уже имеет детей и ведет здоровый образ жизни. И именно в этот период у человека появляется новый импульс, который позволяет ему успешно реализовываться и в профессии, и в личной жизни", - констатировала политик.