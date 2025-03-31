https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008456177.html

Российский посол призвал Молдавию не ухудшать отношения с Москвой

Российский посол призвал Молдавию не ухудшать отношения с Москвой - РИА Новости, 31.03.2025

Российский посол призвал Молдавию не ухудшать отношения с Москвой

Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что властям Молдавии нужно не ухудшать межгосударственные отношения с Москвой, а вернуть их в русло нормального... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:58:00+03:00

2025-03-31T16:58:00+03:00

2025-03-31T17:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что властям Молдавии нужно не ухудшать межгосударственные отношения с Москвой, а вернуть их в русло нормального диалога. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в понедельник, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии. По словам Озерова, для решения вопросов двусторонних отношений нужно вернуться в рамки нормально межгосударственного общения. "Необходимо перевести наши отношения обратно в форму нормального межгосударственного диалога, основанного на правовых документах, подписанных между нашими странами - международно-правовых документах, их много. В рамках этих международно-правовых документов мы можем работать на правовой основе над решением всех спорных вопросов, которые всегда возникают в наших отношениях", - заявил дипломат журналистам. Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил молдавского депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.

https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html

https://ria.ru/20250331/rossija-2008445640.html

https://ria.ru/20250320/moldaviya-2006150080.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, александр нестеровский, олег озеров