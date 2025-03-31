Посол в Молдавии заявил, что не знаком с депутатом Нестеровским
Посол РФ Озеров заявил, что лично не знаком с молдавским депутатом Нестеровским
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что лично не знаком с оппозиционным молдавским депутатом Александром Нестеровским, которого дипмиссия якобы перевезла в Приднестровье.
Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии. Позднее в понедельник министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата.
"Лично господина Нестеровского я не знаю и никогда не знал, его фамилию услышал от прессы", - заявил Озеров после посещения молдавского МИД.
Отвечая на вопрос журналистов о том, был ли Нестеровский на территории посольства, Озеров предложил уточнить эту информацию у Службы информации и безопасности Молдавии.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
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