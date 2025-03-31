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Российский посол в Молдавии прокомментировал "эвакуацию" Нестеровского - РИА Новости, 31.03.2025
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16:32 31.03.2025 (обновлено: 16:46 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008447444.html
Российский посол в Молдавии прокомментировал "эвакуацию" Нестеровского
Российский посол в Молдавии прокомментировал "эвакуацию" Нестеровского - РИА Новости, 31.03.2025
Российский посол в Молдавии прокомментировал "эвакуацию" Нестеровского
Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал бездоказательными заявления молдавской стороны об "эвакуации" депутата от политблока "Победа" Александра... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:32:00+03:00
2025-03-31T16:46:00+03:00
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал бездоказательными заявления молдавской стороны об "эвакуации" депутата от политблока "Победа" Александра Нестеровского в Приднестровье.Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми"."Никаких серьезных доказательств мы не увидели, кроме смутных кадров на экране телевизора", - заявил российский дипломат журналистам после выхода из здания МИД Молдавии. Озеров подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться через существующие правовые механизмы и каналы связи между соответствующими структурами. Посол подчеркнул, что молдавская сторона могла бы давно обратиться по имеющимся каналам и получить все необходимые ответы. "В двусторонних отношениях существует правовая база, в том числе в рамках СНГ, для решения подобных вопросов", - добавил дипломат.
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в мире, россия, молдавия, александр нестеровский, кишинев, снг
В мире, Россия, Молдавия, Александр Нестеровский, Кишинев, СНГ
Российский посол в Молдавии прокомментировал "эвакуацию" Нестеровского

Посол РФ назвал бездоказательными заявления Молдавии об эвакуации Нестеровского

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал бездоказательными заявления молдавской стороны об "эвакуации" депутата от политблока "Победа" Александра Нестеровского в Приднестровье.
Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми".
«
"Никаких серьезных доказательств мы не увидели, кроме смутных кадров на экране телевизора", - заявил российский дипломат журналистам после выхода из здания МИД Молдавии. Озеров подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться через существующие правовые механизмы и каналы связи между соответствующими структурами. Посол подчеркнул, что молдавская сторона могла бы давно обратиться по имеющимся каналам и получить все необходимые ответы. "В двусторонних отношениях существует правовая база, в том числе в рамках СНГ, для решения подобных вопросов", - добавил дипломат.
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине
22 марта, 15:49
 
В миреРоссияМолдавияАлександр НестеровскийКишиневСНГ
 
 
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