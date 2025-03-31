https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008443293.html

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата - РИА Новости, 31.03.2025

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:16:00+03:00

2025-03-31T16:16:00+03:00

2025-03-31T16:48:00+03:00

молдавия

россия

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александр нестеровский

олег озеров

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу.Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату молдавского парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии."МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова",- говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.В министерстве уточнили, что упомянутые сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию Молдавии.Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

https://ria.ru/20241024/diplomaty-1979835914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, в мире, александр нестеровский, олег озеров, кишинев