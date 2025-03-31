https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008439512.html

Российский посол прибыл в молдавский МИД

Российский посол прибыл в молдавский МИД - РИА Новости, 31.03.2025

Российский посол прибыл в молдавский МИД

Посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в понедельник в молдавский МИД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T18:06:00+03:00

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молдавия

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олег озеров

александр нестеровский

кишинев

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в понедельник в молдавский МИД, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми".Озеров сообщил находящимся у здания МИД журналистам, что ответит на вопросы о причинах визита после переговоров с молдавскими дипломатами.

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

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Прибытие российского посла в молдавский МИД Посол России в Молдавии Озеров прибыл в молдавский МИД, передает корреспондент РИА Новости. Причины визита пока не ясны. 2025-03-31T16:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, в мире, олег озеров, александр нестеровский, кишинев