https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008408000.html

В Молдавии обвинили власти в борьбе с Гагаузской автономией

В Молдавии обвинили власти в борьбе с Гагаузской автономией - РИА Новости, 31.03.2025

В Молдавии обвинили власти в борьбе с Гагаузской автономией

Власти Молдавии арестовали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в рамках борьбы с гагаузской автономией и ее народом, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:42:00+03:00

2025-03-31T14:42:00+03:00

2025-03-31T14:43:00+03:00

в мире

молдавия

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евгения гуцул

майя санду

евросоюз

задержание главы гагаузии гуцул

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Власти Молдавии арестовали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в рамках борьбы с гагаузской автономией и ее народом, заявил РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и будет рассмотрен в понедельник. У здания суда проходит митинг в поддержку главы Гагаузии. "Сегодня власть в Молдавии уничтожает оппозицию, яркий пример - это Евгения Александровна. Власти ведут очень серьезную борьбу против гагаузского народа, в целом против Гагаузии, потому что они не поддерживают политику партии "Действие и солидарность" и Майи Санду. Все те силы, которые не любят гагаузов, не хотят видеть мирного развития нашей родины, дождались этого момента и приняли опрометчивый шаг, они арестовали главу Гагаузии - гаранта нашей автономии согласно конституции", - заявил Суходольский. Он возмутился, что власти использовали полицию, чтобы не допустить жителей страны на митинг. "Поступало много сигналов от людей о полицейских кордонах на дорогах, людей останавливали, не пускали в сторону Кишинева. Это XXI век, Молдавия, которая по мнению властей стремится в ЕС, и вот такое происходит, у нас полностью отсутствует демократия, у нас тоталитарный режим. Власть настолько боится собственного народа, боится оппозиционных политиков и предпринимает любые меры для запугивания. Я думаю, что жители страны дадут оценку действиям власти", - добавил Суходольский. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008378227.html

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html

https://ria.ru/20250331/prokuratura-2008323034.html

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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, задержание главы гагаузии гуцул, блок "победа"