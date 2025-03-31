https://ria.ru/20250331/moldavija-2008334871.html

Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ

Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ - РИА Новости, 31.03.2025

Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ

Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:09:00+03:00

2025-03-31T10:09:00+03:00

2025-03-31T10:09:00+03:00

молдавия

румыния

украина

газпром

в мире

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на Украине, заявил госсекретарь по энергетике Константин Боросан. Парламент Молдавии 16 декабря прошлого года вводил режим ЧП на 60 суток из-за проблем в энергетике. "Мы ввели в законодательство обязанность иметь стратегические запасы газа. У нас в стране нет инфраструктуры для хранения газа, но закон предусматривает, что мы можем хранить запасы в соседней стране - Румынии и Украине", - сказал Боросан журналистам. Он пояснил, что запасы нужны для того, чтобы быстрее реагировать на кризисные ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250213/pridnestrove-1999252122.html

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html

молдавия

румыния

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, румыния, украина, газпром, в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), кишинев