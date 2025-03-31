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Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ
Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ - РИА Новости, 31.03.2025
Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ
Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:09:00+03:00
2025-03-31T10:09:00+03:00
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на Украине, заявил госсекретарь по энергетике Константин Боросан. Парламент Молдавии 16 декабря прошлого года вводил режим ЧП на 60 суток из-за проблем в энергетике. "Мы ввели в законодательство обязанность иметь стратегические запасы газа. У нас в стране нет инфраструктуры для хранения газа, но закон предусматривает, что мы можем хранить запасы в соседней стране - Румынии и Украине", - сказал Боросан журналистам. Он пояснил, что запасы нужны для того, чтобы быстрее реагировать на кризисные ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250213/pridnestrove-1999252122.html
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молдавия, румыния, украина, газпром, в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), кишинев
Молдавия, Румыния, Украина, Газпром, В мире, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Кишинев
Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ
Минэнерго Молдавии: Кишинев обязался создать запасы газа, но хранить их негде