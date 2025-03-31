https://ria.ru/20250331/mogily-2008341964.html

СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО

СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025

СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО

Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T10:34:00+03:00

2025-03-31T10:59:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

александр федорчак (военкор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой Федорчака и трёх бойцов СВО, сообщила ранее пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. "По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

республика крым

россия

севастополь

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), александр федорчак (военкор)