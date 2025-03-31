Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 31.03.2025 (обновлено: 10:59 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mogily-2008341964.html
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО
Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:34:00+03:00
2025-03-31T10:59:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
александр федорчак (военкор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой Федорчака и трёх бойцов СВО, сообщила ранее пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. "По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
республика крым
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Федорчак (военкор)
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО

СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и 3 бойцов СВО в Крыму

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой Федорчака и трёх бойцов СВО, сообщила ранее пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому", - говорится в сообщении ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
4 октября 2024, 16:13
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)Александр Федорчак (военкор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала