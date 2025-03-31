https://ria.ru/20250331/mogily-2008341964.html
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО
Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:34:00+03:00
2025-03-31T10:34:00+03:00
2025-03-31T10:59:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
александр федорчак (военкор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой Федорчака и трёх бойцов СВО, сообщила ранее пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. "По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
республика крым
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Федорчак (военкор)
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО
СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и 3 бойцов СВО в Крыму