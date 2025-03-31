В Кремле отреагировали на осквернение могилы военкора Федорчака
Песков осудил вандалов, осквернивших могилы Федорчака и трех участников СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
Цветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, это непозволительно и чудовищно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО, идет расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления.
"Если я не ошибаюсь, и так законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия. Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом "За верность долгу" посмертно.
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