https://ria.ru/20250331/mogila-2008337845.html

После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело

После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости, 31.03.2025

После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:19:00+03:00

2025-03-31T10:19:00+03:00

2025-03-31T10:59:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

александр федорчак (военкор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.Вандалы подожгли могилы Федорчака и ещё трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование, сообщил ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец."По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщили в пресс-службе МВД.Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления.

https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, россия, александр федорчак (военкор)