https://ria.ru/20250331/mogila-2008337845.html
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости, 31.03.2025
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:19:00+03:00
2025-03-31T10:19:00+03:00
2025-03-31T10:59:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
александр федорчак (военкор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.Вандалы подожгли могилы Федорчака и ещё трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование, сообщил ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец."По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщили в пресс-службе МВД.Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления.
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Александр Федорчак (военкор)
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
МВД: в Крыму возбудили дело после надругательства над могилой военкора Федорчака