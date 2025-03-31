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После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости, 31.03.2025
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10:19 31.03.2025 (обновлено: 10:59 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mogila-2008337845.html
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости, 31.03.2025
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:19:00+03:00
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происшествия
республика крым
россия
александр федорчак (военкор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.Вандалы подожгли могилы Федорчака и ещё трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование, сообщил ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец."По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщили в пресс-службе МВД.Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления.
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
республика крым
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происшествия, республика крым, россия, александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Александр Федорчак (военкор)
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело

МВД: в Крыму возбудили дело после надругательства над могилой военкора Федорчака

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму в связи с надругательством вандалов над могилой военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.
Вандалы подожгли могилы Федорчака и ещё трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование, сообщил ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.
«
"По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
10:12
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияАлександр Федорчак (военкор)
 
 
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