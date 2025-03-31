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Жуткая изнанка красивой жизни в Дубае: как русские девушки попадают в плен - РИА Новости, 31.03.2025
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17:40 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/model-2008437627.html
Жуткая изнанка красивой жизни в Дубае: как русские девушки попадают в плен
Жуткая изнанка красивой жизни в Дубае: как русские девушки попадают в плен - РИА Новости, 31.03.2025
Жуткая изнанка красивой жизни в Дубае: как русские девушки попадают в плен
В нашумевшей истории с украинкой Марией Ковальчук, которую нашли в Дубае на обочине с переломанными ногами, очень много белых пятен. Несмотря на резонанс,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:40:00+03:00
2025-03-31T17:40:00+03:00
сербия
мария ковальчук (модель)
егор крид
анастасия квитко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006176978_0:174:686:560_1920x0_80_0_0_52c1d526f113afc130b47877a3e06113.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В нашумевшей истории с украинкой Марией Ковальчук, которую нашли в Дубае на обочине с переломанными ногами, очень много белых пятен. Несмотря на резонанс, местные власти скудно комментируют расследование. Молчит и ее подруга, известная российская порнозвезда, которая приехала с Ковальчук в Эмираты. Однако на днях она завуалированно намекнула, что на самом деле могло произойти.Нашли на обочинеКовальчук приехала в Дубай в феврале и в одном из дорогих ресторанов познакомилась с двумя мужчинами. Они представились "модельными агентами" и обещали "помочь в карьере". СМИ писали, что компания затем поехала на закрытую вечеринку шейхов.Спустя сутки девушку нашли на обочине – на теле многочисленные ссадины, руки, ноги и позвоночник переломаны. Сейчас она в тяжелом состоянии в одной из клиник.Делать контентЕсли изучить соцсети Ковальчук, то можно проследить весь ее путь в "модельном бизнесе". Начинала она с платформы OnlyFans, на которой выкладывают интимный контент. Ее аккаунт довольно быстро стал успешным, ежемесячно принося доход в несколько тысяч долларов.В 2022-м Ковальчук переехала в Сербию – к своей подруге, порнозвезде из России Ангелине Дорошенковой (известной как Ally Breelsen). Через несколько месяцев после релокации в соцсетях Ковальчук появляются первые фото из Дубая, подруги туда приехали вместе. Впоследствии маршрут Белгород-Дубай станет для них постоянным.Вполне возможно, что они летали в Эмираты по приглашению одного из "модельных агентств". Если проанализировать объявления на русскоязычных ресурсах, предлагающих работу в Дубае, то именно "модель" - одна из самых востребованных вакансий."Работа на выставках, возможно продолжение. Рост от 162 до 175, стройные, бэйби-фейс", - указано в одной из вакансий.Не меньше вакансий с тегом "онлифанс". Девушкам предлагают "постоянный доход" от трех тысяч долларов в месяц. Предложением, видимо, воспользовались популярные Tik Tok-блогерши. Так, Лиза Василенко, бывшая девушка Моргенштерна*, объясняла подписчикам, что ей нужны были деньги и поэтому она переехала в Дубай, чтобы "делать контент на онлике".Еще одна популярная стримерша, Оляша, тоже с недавних пор зарабатывает на OnlyFans. При этом утверждает, что платформа ей приносит всего 300 долларов в месяц. Подписчики засомневались в ее искренности: "А почему тогда ты постоянно говоришь, что хочешь поменять Канаду (где она живет сейчас – прим.) на Дубай???".Могут и убитьНа профильных форумах "модели" пишут, почему в Дубай так активно зазывают работать на платформе OnlyFans. Они утверждают, что площадка не более чем "входной билет" в мир эскорта.Зазывают и популярных инстаграмных блогерш. Некоторые из них даже не скрывают источник доходов: так Виктория Одинцова, которая набрала пятимиллионную аудиторию благодаря съемкам в клипах Егора Крида, известна одна из самых высокооплачиваемых эскортниц. Ночь с ней стоит от 100 тысяч долларов.Не менее популярна модель Анастасия Квитко. У нее несколько миллионов подписчиков в Instagram**, где она регулярно выкладывает фото из Дубая. В том числе с закрытых вечеринок.Такие тусовки оплачиваются, как пишут на форумах, "по тройному прайсу". Однако девушек там заставляют исполнять абсолютно любые прихоти."Скандал с вечеринками “Porto Party” в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В сети гуляют видео где предположительно "шейхи" иcпражняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…", - заявила недавно телеведущая, юрист Катя Гордон.В 2022-м одна из таких вечеринок закончилась трагедией: у известной инста-модели из Уганды Моники Карунги (известной как Моника Киз) не выдержала психика и она покончила с собой.Она знает многоеПосле трагедии с Ковальчук пользователи Сети предположили, что она стала жертвой "шейхов" на именно Porta Potty. Возможно, тоже морально не выдержала, как Карунги.На это намекает завление дубайской полиции: "Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", — заявили полицейские РИА Новости.Однако родственники Марии Ковальчук считают это неправдой. Они заявляют, что девушка во время последнего созвона с родителями говорила, что постоянно находится с двумя мужчинами из "модельного агентства".Возможно, свет на произошедшее могла бы пролить ее подруга Ангелина Дорошенкова. Но та после трагедии повела себя странно: в спешке и без шума собрала чемоданы, улетев в Сербию.Под постами порнозвезды пользователи задают логичные вопросы: "Вам стоит рассказать о своей подруге Марии. Это ужасно, что с ней случилось", "Подруга жива? А ты сама? Не выходишь сюда", "А что она вам расскажет? Почему пришли вместе, а она убежала, оставив подружку?", "Она знает многое…", "Она знает, с кем Мария пошла туда и что делала. Мария не просто упала со стройплощадки, как говорят".Но Дорошенкова вообще никак не комментирует случившееся. Видимо, и вправду что-то знает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
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сербия, мария ковальчук (модель), егор крид, анастасия квитко
Сербия, Мария Ковальчук (модель), Егор Крид, Анастасия Квитко

Жуткая изнанка красивой жизни в Дубае: как русские девушки попадают в плен

© Фото : соцсетиМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В нашумевшей истории с украинкой Марией Ковальчук, которую нашли в Дубае на обочине с переломанными ногами, очень много белых пятен. Несмотря на резонанс, местные власти скудно комментируют расследование. Молчит и ее подруга, известная российская порнозвезда, которая приехала с Ковальчук в Эмираты. Однако на днях она завуалированно намекнула, что на самом деле могло произойти.

Нашли на обочине

Ковальчук приехала в Дубай в феврале и в одном из дорогих ресторанов познакомилась с двумя мужчинами. Они представились "модельными агентами" и обещали "помочь в карьере". СМИ писали, что компания затем поехала на закрытую вечеринку шейхов.
Спустя сутки девушку нашли на обочине – на теле многочисленные ссадины, руки, ноги и позвоночник переломаны. Сейчас она в тяжелом состоянии в одной из клиник.
© Фото : соцсетиМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Мария Ковальчук

Делать контент

Если изучить соцсети Ковальчук, то можно проследить весь ее путь в "модельном бизнесе". Начинала она с платформы OnlyFans, на которой выкладывают интимный контент. Ее аккаунт довольно быстро стал успешным, ежемесячно принося доход в несколько тысяч долларов.
В 2022-м Ковальчук переехала в Сербию – к своей подруге, порнозвезде из России Ангелине Дорошенковой (известной как Ally Breelsen). Через несколько месяцев после релокации в соцсетях Ковальчук появляются первые фото из Дубая, подруги туда приехали вместе. Впоследствии маршрут Белгород-Дубай станет для них постоянным.
© Фото : соцсети Ангелины ДорошенковойАнгелина Дорошенкова
Ангелина Дорошенкова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети Ангелины Дорошенковой
Ангелина Дорошенкова
Вполне возможно, что они летали в Эмираты по приглашению одного из "модельных агентств". Если проанализировать объявления на русскоязычных ресурсах, предлагающих работу в Дубае, то именно "модель" - одна из самых востребованных вакансий.
"Работа на выставках, возможно продолжение. Рост от 162 до 175, стройные, бэйби-фейс", - указано в одной из вакансий.
Не меньше вакансий с тегом "онлифанс". Девушкам предлагают "постоянный доход" от трех тысяч долларов в месяц. Предложением, видимо, воспользовались популярные Tik Tok-блогерши. Так, Лиза Василенко, бывшая девушка Моргенштерна*, объясняла подписчикам, что ей нужны были деньги и поэтому она переехала в Дубай, чтобы "делать контент на онлике".
© Фото : соцсети Ангелины ДорошенковойАнгелина Дорошенкова
Ангелина Дорошенкова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети Ангелины Дорошенковой
Ангелина Дорошенкова
Еще одна популярная стримерша, Оляша, тоже с недавних пор зарабатывает на OnlyFans. При этом утверждает, что платформа ей приносит всего 300 долларов в месяц. Подписчики засомневались в ее искренности: "А почему тогда ты постоянно говоришь, что хочешь поменять Канаду (где она живет сейчас – прим.) на Дубай???".

Могут и убить

На профильных форумах "модели" пишут, почему в Дубай так активно зазывают работать на платформе OnlyFans. Они утверждают, что площадка не более чем "входной билет" в мир эскорта.
Зазывают и популярных инстаграмных блогерш. Некоторые из них даже не скрывают источник доходов: так Виктория Одинцова, которая набрала пятимиллионную аудиторию благодаря съемкам в клипах Егора Крида, известна одна из самых высокооплачиваемых эскортниц. Ночь с ней стоит от 100 тысяч долларов.
Не менее популярна модель Анастасия Квитко. У нее несколько миллионов подписчиков в Instagram**, где она регулярно выкладывает фото из Дубая. В том числе с закрытых вечеринок.
© Фото : соцсети Анастасии КвиткоАнастасия Квитко
Анастасия Квитко - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети Анастасии Квитко
Анастасия Квитко
Такие тусовки оплачиваются, как пишут на форумах, "по тройному прайсу". Однако девушек там заставляют исполнять абсолютно любые прихоти.
"Скандал с вечеринками “Porto Party” в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В сети гуляют видео где предположительно "шейхи" иcпражняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…", - заявила недавно телеведущая, юрист Катя Гордон.
© РИА Новости / Валерий МельниковКатя Гордон
Катя Гордон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Катя Гордон
В 2022-м одна из таких вечеринок закончилась трагедией: у известной инста-модели из Уганды Моники Карунги (известной как Моника Киз) не выдержала психика и она покончила с собой.

Она знает многое

После трагедии с Ковальчук пользователи Сети предположили, что она стала жертвой "шейхов" на именно Porta Potty. Возможно, тоже морально не выдержала, как Карунги.
На это намекает завление дубайской полиции: "Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", — заявили полицейские РИА Новости.
© Екатерина ЧесноковаОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Екатерина Чеснокова
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае
Однако родственники Марии Ковальчук считают это неправдой. Они заявляют, что девушка во время последнего созвона с родителями говорила, что постоянно находится с двумя мужчинами из "модельного агентства".
Возможно, свет на произошедшее могла бы пролить ее подруга Ангелина Дорошенкова. Но та после трагедии повела себя странно: в спешке и без шума собрала чемоданы, улетев в Сербию.
© Фото : соцсети Ангелины ДорошенковойАнгелина Дорошенкова
Ангелина Дорошенкова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети Ангелины Дорошенковой
Ангелина Дорошенкова
Под постами порнозвезды пользователи задают логичные вопросы: "Вам стоит рассказать о своей подруге Марии. Это ужасно, что с ней случилось", "Подруга жива? А ты сама? Не выходишь сюда", "А что она вам расскажет? Почему пришли вместе, а она убежала, оставив подружку?", "Она знает многое…", "Она знает, с кем Мария пошла туда и что делала. Мария не просто упала со стройплощадки, как говорят".
Но Дорошенкова вообще никак не комментирует случившееся. Видимо, и вправду что-то знает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская
 
СербияМария Ковальчук (модель)Егор КридАнастасия Квитко
 
 
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