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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.03.2025
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13:57 31.03.2025 (обновлено: 13:59 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mo-2008391588.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили более 190 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:57:00+03:00
2025-03-31T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили более 190 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71240 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

МО: ВСУ в курском приграничье потеряли 190 боевиков и танк

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили более 190 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71240 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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