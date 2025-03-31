Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России
МО: ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской области, в домах пропал свет
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — говорится в релизе.
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
29 марта, 16:37
Вечером в воскресенье украинская артиллерия обстреляла объект филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия, электроснабжение пропало в домах в Суземском районе.
ВСУ также атаковали при помощи БПЛА комплектную трансформаторную подстанцию, принадлежащую филиалу, это привело к отключению линии электропередачи, без света остались жители Севского района.
В Минобороны подчеркнули, что удары противника по энергообъектам свидетельствуют о полной недоговороспособности Киева по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.
ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"
28 марта, 11:38
Удары ВСУ по энергообъектам
Восемнадцатого марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров киевский режим атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.