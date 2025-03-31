https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html

Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России

Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России - РИА Новости, 31.03.2025

Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России

ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:39:00+03:00

2025-03-31T12:39:00+03:00

2025-03-31T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

пао «россети центр»

севский район

суземский район

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — говорится в релизе.Вечером в воскресенье украинская артиллерия обстреляла объект филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия, электроснабжение пропало в домах в Суземском районе.ВСУ также атаковали при помощи БПЛА комплектную трансформаторную подстанцию, принадлежащую филиалу, это привело к отключению линии электропередачи, без света остались жители Севского района.В Минобороны подчеркнули, что удары противника по энергообъектам свидетельствуют о полной недоговороспособности Киева по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров киевский режим атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html

https://ria.ru/20250328/mo-2007893945.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

россия

киев

севский район

суземский район

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, киев, пао «россети центр», севский район, суземский район, брянская область, брянскэнерго, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп