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Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 31.03.2025 (обновлено: 13:54 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России
ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:39:00+03:00
2025-03-31T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
пао «россети центр»
севский район
суземский район
брянская область
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — говорится в релизе.Вечером в воскресенье украинская артиллерия обстреляла объект филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия, электроснабжение пропало в домах в Суземском районе.ВСУ также атаковали при помощи БПЛА комплектную трансформаторную подстанцию, принадлежащую филиалу, это привело к отключению линии электропередачи, без света остались жители Севского района.В Минобороны подчеркнули, что удары противника по энергообъектам свидетельствуют о полной недоговороспособности Киева по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров киевский режим атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html
https://ria.ru/20250328/mo-2007893945.html
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россия
киев
севский район
суземский район
брянская область
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вооруженные силы украины, россия, киев, пао «россети центр», севский район, суземский район, брянская область, брянскэнерго, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, ПАО «Россети Центр», Севский район, Суземский район, Брянская область, Брянскэнерго, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России

МО: ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской области, в домах пропал свет

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, накануне противник атаковал объекты в Брянской области, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — говорится в релизе.
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
29 марта, 16:37
Вечером в воскресенье украинская артиллерия обстреляла объект филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия, электроснабжение пропало в домах в Суземском районе.
ВСУ также атаковали при помощи БПЛА комплектную трансформаторную подстанцию, принадлежащую филиалу, это привело к отключению линии электропередачи, без света остались жители Севского района.
В Минобороны подчеркнули, что удары противника по энергообъектам свидетельствуют о полной недоговороспособности Киева по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.
Пожар на газоизмерительной станции Суджа после атак киевского режима - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"
28 марта, 11:38

Удары ВСУ по энергообъектам

Восемнадцатого марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров киевский режим атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевПАО «Россети Центр»Севский районСуземский районБрянская областьБрянскэнергоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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