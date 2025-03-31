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Миронов призвал США прекратить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 31.03.2025
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15:48 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/mironov-2008432321.html
Миронов призвал США прекратить поставки оружия на Украину
Миронов призвал США прекратить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 31.03.2025
Миронов призвал США прекратить поставки оружия на Украину
Россия не допустит, чтобы на смену одной "западной колонии" на территории Украины пришла другая, для обеспечения США своих бизнес-интересов на Украине в Киев... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:48:00+03:00
2025-03-31T15:48:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
сергей миронов
дональд трамп
госдума рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия не допустит, чтобы на смену одной "западной колонии" на территории Украины пришла другая, для обеспечения США своих бизнес-интересов на Украине в Киев надо прекратить поставки оружия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. "Россия не допустит, чтобы на смену одной западной колонии на территории Украины пришла другая. Американскому президенту стоит поумерить свои аппетиты и более реально смотреть на вещи", - сказал Миронов. Он отметил, что единственный для США способ хоть как-то обеспечить свои бизнес-интересы на Украине – это прекратить поставки оружия, добиться мира на согласованных с Россией условиях и способствовать денацификации страны. "Президент США Дональд Трамп носится со своей идеей быстрого мира на Украине и сделки по недрам. Логика понятна: без первого второе не будет работать. Но при этом он противоречит сам себе, продолжая поставки вооружения киевскому режиму. Тем самым он стимулирует (Владимира) Зеленского и его нациков продолжать войну с Россией до последнего украинца и хоронит свой бизнес-план", - добавил политик. По его словам, Трамп представляет себя арбитром в белых перчатках, который "разведет враждующие стороны" и заберет себе все самое ценное, что у них есть. Миронов подчеркнул, что американский лидер явно не понимает, с кем он имеет дело со стороны Украины, пытаясь силой навязать свой "кабальный договор". "Зеленский и его хунта не будут признавать никакие долги, а если и признают, то не будут выплачивать. Эти жулики и банкроты будут воровать и требовать еще, а любые подписанные с ними соглашения - филькина грамота", - считает депутат Госдумы. Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от сделки по редкоземельным металлам и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006363796.html
https://ria.ru/20250325/mironov-2007295905.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей миронов, дональд трамп, госдума рф, евросоюз, spectator
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Госдума РФ, Евросоюз, Spectator
Миронов призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Миронов: РФ не допустит, чтобы одну западную колонию на Украине сменила другая

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия не допустит, чтобы на смену одной "западной колонии" на территории Украины пришла другая, для обеспечения США своих бизнес-интересов на Украине в Киев надо прекратить поставки оружия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Россия не допустит, чтобы на смену одной западной колонии на территории Украины пришла другая. Американскому президенту стоит поумерить свои аппетиты и более реально смотреть на вещи", - сказал Миронов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Госдуме предложили Трампу посетить Россию
21 марта, 07:28
Он отметил, что единственный для США способ хоть как-то обеспечить свои бизнес-интересы на Украине – это прекратить поставки оружия, добиться мира на согласованных с Россией условиях и способствовать денацификации страны.
"Президент США Дональд Трамп носится со своей идеей быстрого мира на Украине и сделки по недрам. Логика понятна: без первого второе не будет работать. Но при этом он противоречит сам себе, продолжая поставки вооружения киевскому режиму. Тем самым он стимулирует (Владимира) Зеленского и его нациков продолжать войну с Россией до последнего украинца и хоронит свой бизнес-план", - добавил политик.
По его словам, Трамп представляет себя арбитром в белых перчатках, который "разведет враждующие стороны" и заберет себе все самое ценное, что у них есть. Миронов подчеркнул, что американский лидер явно не понимает, с кем он имеет дело со стороны Украины, пытаясь силой навязать свой "кабальный договор".
"Зеленский и его хунта не будут признавать никакие долги, а если и признают, то не будут выплачивать. Эти жулики и банкроты будут воровать и требовать еще, а любые подписанные с ними соглашения - филькина грамота", - считает депутат Госдумы.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Миронов призвал США перейти от "челночной дипломатии" к действиям по миру
25 марта, 20:30
Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от сделки по редкоземельным металлам и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность, заявил Миронов
18 марта, 22:20
 
В миреУкраинаСШАКиевСергей МироновДональд ТрампГосдума РФЕвросоюзSpectator
 
 
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