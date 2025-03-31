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Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
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16:48 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/minoborony-2008453490.html
Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны
Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны
Бумажные повестки, с помощью которых граждан России вызывают в военкомат, остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:48:00+03:00
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россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бумажные повестки, с помощью которых граждан России вызывают в военкомат, остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны РФ. "Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы", - говорится в сообщении министерства. В МО России отметили, что повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника. Они также могут вручаться ему лично.
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россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны

Минобороны: бумажные повестки для призывников остаются юридически значимыми

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бумажные повестки, с помощью которых граждан России вызывают в военкомат, остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны РФ.
"Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы", - говорится в сообщении министерства.
В МО России отметили, что повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника. Они также могут вручаться ему лично.
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