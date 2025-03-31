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Минобороны России заявило о недоговороспособности Киева после атак ВСУ
Минобороны России заявило о недоговороспособности Киева после атак ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны России заявило о недоговороспособности Киева после атак ВСУ
Киевский режим продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, это говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:48:00+03:00
2025-03-31T12:48:00+03:00
2025-03-31T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Киевский режим продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, это говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - говорится в сообщении."Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", - добавили в МО РФ.
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Минобороны России заявило о недоговороспособности Киева после атак ВСУ
МО РФ: атаки ВСУ на энергообъекты показывают недоговороспособность Киева