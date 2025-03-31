https://ria.ru/20250331/minoborony-2008339562.html

Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей

Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2025

Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей

Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:22:00+03:00

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2025-03-31T10:22:00+03:00

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.

https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html

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2025

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москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия