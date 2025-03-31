Рейтинг@Mail.ru
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/minoborony-2008339562.html
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей
Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:22:00+03:00
2025-03-31T10:22:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.
https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_7298f508a92954cf71307c0ac34800d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей

Минобороны с начала года подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению.
В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
21 января, 14:58
 
МоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала