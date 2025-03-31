https://ria.ru/20250331/minoborony-2008339562.html
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей
Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:22:00+03:00
2025-03-31T10:22:00+03:00
2025-03-31T10:22:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.
https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_7298f508a92954cf71307c0ac34800d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей
Минобороны с начала года подало к РЖД десять исков на 105 миллионов рублей