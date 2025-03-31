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В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов - РИА Новости, 31.03.2025
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11:43 31.03.2025 (обновлено: 11:58 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/migranty-2008356069.html
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов - РИА Новости, 31.03.2025
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов
В некоторых российских регионах есть риск возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую не в полном объеме работают российские законы,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:43:00+03:00
2025-03-31T11:58:00+03:00
общество
россия
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В некоторых российских регионах есть риск возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую не в полном объеме работают российские законы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.По его словам, речь идет о регионах, где есть места компактного проживания моноэтнических групп. Такие группы образуются, как правило, в связи с трудовой деятельностью мигрантов — преимущественно в торговле, строительстве, общепите, сельском хозяйстве. "Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", — сказал Гребенкин.Он подчеркнул, что особую опасность в этом смысле представляют мигранты, незаконно находящиеся в России и не выехавшие после принятия решений об их выдворении."По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч", — добавил замсекретаря Совбеза.Кроме того, отметил Гребенкин, несбалансированная концентрация приезжих в некоторых городах cоздает критическую нагрузку на социальную инфраструктуру и приводит к другим проблемам в обществе, например в сфере школьного образования. Во многих школах численность детей мигрантов порой превышает половину, причем такие дети не знают русского языка, не отличаются примерным поведением. Это негативно сказывается на учебном процессе и создает почву для общественного недовольства и конфликтов, заключил замсекретаря Совбеза.По данным МВД, в прошлом году власти вынесли в отношении иностранцев более 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии. Это почти на треть больше, чем в 2023-м. Принудительно Россию покинули 157 тысяч иностранцев — на 45 процентов больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html
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общество, россия, александр гребенкин
Общество, Россия, Александр Гребенкин
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов

Гребенкин: в России есть риск возникновения замкнутых мигрантских анклавов

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В некоторых российских регионах есть риск возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую не в полном объеме работают российские законы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.
По его словам, речь идет о регионах, где есть места компактного проживания моноэтнических групп. Такие группы образуются, как правило, в связи с трудовой деятельностью мигрантов — преимущественно в торговле, строительстве, общепите, сельском хозяйстве.
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"Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", — сказал Гребенкин.
Он подчеркнул, что особую опасность в этом смысле представляют мигранты, незаконно находящиеся в России и не выехавшие после принятия решений об их выдворении.
"По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч", — добавил замсекретаря Совбеза.
Кроме того, отметил Гребенкин, несбалансированная концентрация приезжих в некоторых городах cоздает критическую нагрузку на социальную инфраструктуру и приводит к другим проблемам в обществе, например в сфере школьного образования. Во многих школах численность детей мигрантов порой превышает половину, причем такие дети не знают русского языка, не отличаются примерным поведением. Это негативно сказывается на учебном процессе и создает почву для общественного недовольства и конфликтов, заключил замсекретаря Совбеза.
По данным МВД, в прошлом году власти вынесли в отношении иностранцев более 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии. Это почти на треть больше, чем в 2023-м. Принудительно Россию покинули 157 тысяч иностранцев — на 45 процентов больше, чем годом ранее.
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