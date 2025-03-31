https://ria.ru/20250331/mid-2008490293.html

МИД пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов Молдавией

МИД пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов Молдавией - РИА Новости, 31.03.2025

МИД пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов Молдавией

Необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа, посольство РФ в Кишиневе действует в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:38:00+03:00

2025-03-31T18:38:00+03:00

2025-03-31T18:47:00+03:00

молдавия

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа, посольство РФ в Кишиневе действует в строгом соответствии с Венской конвенцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Необоснованное решение молдавских властей о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинева... Посольство России в Кишиневе действует в строгом соответствий с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдова. Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в понедельник, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии.

https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008447444.html

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молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире