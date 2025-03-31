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В Китае оценили слова Трампа о российской нефти - РИА Новости, 31.03.2025
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11:16 31.03.2025 (обновлено: 11:26 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mid-2008349745.html
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 31.03.2025
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление Трампа. Он подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".
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цены на нефть, китай, россия, сша, дональд трамп, в мире
Цены на нефть, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти

Го Цзякунь: сотрудничество КНР с РФ не подвержено влиянию сторонних факторов

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление Трампа.
Он подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп пригрозил импортерам российской нефти
Вчера, 17:23
 
Цены на нефтьКитайРоссияСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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