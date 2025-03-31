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В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:16:00+03:00
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление Трампа. Он подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".
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цены на нефть, китай, россия, сша, дональд трамп, в мире
Цены на нефть, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
Го Цзякунь: сотрудничество КНР с РФ не подвержено влиянию сторонних факторов