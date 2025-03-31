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Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - РИА Новости, 31.03.2025
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13:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/microsoft-2008386604.html
Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего
Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - РИА Новости, 31.03.2025
Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего
Американская компания Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - он отражается для участников программы предварительной оценки... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:29:00+03:00
2025-03-31T13:29:00+03:00
технологии
вашингтон (штат)
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американская компания Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - он отражается для участников программы предварительной оценки (Windows Insiders), тестирующих новые функции операционной системы Windows, и содержит упрощенное сообщение об ошибке, следует из блога компании. В нем указывается, что обновленные функции могут как появиться в будущих версиях Windows, так и не выйти за рамки теста. "Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11... Напоминаем, что для Windows Insiders это отображается как "зеленый экран", - сообщает компания в блоге. В обновленном тексте об ошибке, показанном на зеленом фоне, отсутствуют грустный смайлик и QR-код. Новая версия будет отображаться для участников Windows Insiders системы Windows 11 версии 24H2 и выше в каналах Beta, Dev и Canary, указывает компания. В сообщении отмечается, что тестируемые функции и возможности могут меняться, быть удалены или заменены, а также не выйти за пределы программы предварительной оценки, в то время как некоторые из таких функций могут появиться в будущих Windows, когда будут готовы. Microsoft представил версию своей операционной системы Windows 11 в 2021 году. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Штат компании составляет 228 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20250228/microsoft-2002181559.html
https://ria.ru/20241115/microsoft-1983865375.html
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технологии, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation
Технологии, Вашингтон (штат), Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего

Microsoft сообщила о замене синего экрана смерти на зеленый

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американская компания Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - он отражается для участников программы предварительной оценки (Windows Insiders), тестирующих новые функции операционной системы Windows, и содержит упрощенное сообщение об ошибке, следует из блога компании. В нем указывается, что обновленные функции могут как появиться в будущих версиях Windows, так и не выйти за рамки теста.
"Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11... Напоминаем, что для Windows Insiders это отображается как "зеленый экран", - сообщает компания в блоге.
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В обновленном тексте об ошибке, показанном на зеленом фоне, отсутствуют грустный смайлик и QR-код. Новая версия будет отображаться для участников Windows Insiders системы Windows 11 версии 24H2 и выше в каналах Beta, Dev и Canary, указывает компания.
В сообщении отмечается, что тестируемые функции и возможности могут меняться, быть удалены или заменены, а также не выйти за пределы программы предварительной оценки, в то время как некоторые из таких функций могут появиться в будущих Windows, когда будут готовы.
Microsoft представил версию своей операционной системы Windows 11 в 2021 году.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Штат компании составляет 228 тысяч сотрудников.
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