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Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы" - РИА Новости, 31.03.2025
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12:20 31.03.2025 (обновлено: 12:30 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/metro-2008368490.html
Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"
Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы" - РИА Новости, 31.03.2025
Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"
Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:20:00+03:00
2025-03-31T12:30:00+03:00
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
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общество, департамент транспорта г. москвы
Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс: специалисты устраняют проблемы в работе приложения "Метро Москвы"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыСтанция Корниловская Троицкой линии московского метрополитена
Станция Корниловская Троицкой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция Корниловская Троицкой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
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ОбществоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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