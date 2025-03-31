Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"
Дептранс: специалисты устраняют проблемы в работе приложения "Метро Москвы"
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыСтанция Корниловская Троицкой линии московского метрополитена
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция Корниловская Троицкой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
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