https://ria.ru/20250331/metro-2008368490.html

Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы" - РИА Новости, 31.03.2025

Дептранс сообщил о сбое в работе приложения "Метро Москвы"

Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:20:00+03:00

2025-03-31T12:20:00+03:00

2025-03-31T12:30:00+03:00

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".

https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html

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2025

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общество, департамент транспорта г. москвы