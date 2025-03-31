https://ria.ru/20250331/metro--2008411223.html
Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов
Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов - РИА Новости, 31.03.2025
Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов
Инфраструктура московского метро работает штатно, в ближайшее время функционирование информационных сервисов будет восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:55:00+03:00
2025-03-31T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Инфраструктура московского метро работает штатно, в ближайшее время функционирование информационных сервисов будет восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки."Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме. Ранее в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы", при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что сайт московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров. Работоспособность сайта также в ближайшее время будет восстановлена. Все ранее купленные билеты продолжают действовать."При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый", а также по биометрии", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250330/yandeks-2008241239.html
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москва, общество, технологии, московский метрополитен, россия
Москва, Общество, Технологии, Московский метрополитен, Россия
Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов
Метро Москвы: подземка работает штатно, работу инфосервисов скоро восстановят
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Инфраструктура московского метро работает штатно, в ближайшее время функционирование информационных сервисов будет восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме. Ранее в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы", при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что сайт московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров. Работоспособность сайта также в ближайшее время будет восстановлена. Все ранее купленные билеты продолжают действовать.
"При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый", а также по биометрии", - подчеркнули в пресс-службе.