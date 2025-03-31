Медведев выступил с предложением французам после приговора Ле Пен
Медведев: французам после приговора Ле Пен стоит подумать о Шестой Республике
© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после приговора лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен предложил французам подумать об учреждении "Шестой Республики" или вспомнить время, когда царская Россия "принесла на штыках демократию во Францию".
"Народу этой страны, судя по всему, стоит подумать об учреждении Шестой Республики", - написал Медведев, с иронией отметив, что "ни на что не намекает".
"А если не выйдет, то можно вспомнить великую дату - 31 марта 1814 года, когда русская армия Александра I во главе союзных войск торжественно вступила в Париж и подарила свободу истерзанной наполеоновской тиранией стране. Царская Россия в прямом смысле принесла тогда на штыках демократию во Францию. Славный опыт! Вот только дождется ли наших казаков Марин Ле Пен...", - продолжил зампред Совбеза.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 19:09
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.
Дло касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.