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Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии

Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии - РИА Новости, 31.03.2025

Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции... РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии. "Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

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