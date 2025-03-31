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Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии - РИА Новости, 31.03.2025
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20:02 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008505510.html
Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии
Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии - РИА Новости, 31.03.2025
Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии. "Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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в мире, румыния, россия, париж, марин ле пен, дмитрий медведев, парламент франции, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Румыния, Россия, Париж, Марин Ле Пен, Дмитрий Медведев, Парламент Франции, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии

Медведев о приговоре Ле Пен: похожий позор весь мир наблюдал в Румынии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии.
"Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 19:09
 
В миреРумынияРоссияПарижМарин Ле ПенДмитрий МедведевПарламент ФранцииЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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