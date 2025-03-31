Франция окончательно себя дискредитировала, заявил Медведев
Медведев: Франция дискредитировала себя, встав на путь одиозного политиканства
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Франция окончательно себя дискредитировала, встав на путь нехитрого одиозного политиканства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
"Сегодня, встав на путь нехитрого одиозного политиканства, Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.