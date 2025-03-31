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Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением - РИА Новости, 31.03.2025
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19:43 31.03.2025 (обновлено: 19:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008501465.html
Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением
Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением - РИА Новости, 31.03.2025
Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен быстро... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:43:00+03:00
2025-03-31T19:55:00+03:00
дмитрий медведев
марин ле пен
приговор марин ле пен
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен быстро состряпанным решением, главным смыслом которого является ее устранение в преддверии выборов во Франции.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента."Главный смысл этого быстро состряпанного решения - устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года", - написал Медведев во "ВКонтакте", комментируя решение французского суда.Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008503461.html
https://ria.ru/20250331/ekspert-2008421518.html
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дмитрий медведев, марин ле пен, приговор марин ле пен, в мире, франция, россия, европарламент, париж, эммануэль макрон
Дмитрий Медведев, Марин Ле Пен, Приговор Марин Ле Пен, В мире, Франция, Россия, Европарламент, Париж, Эммануэль Макрон
Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением

Медведев назвал приговор Ле Пен устранением конкуренции в преддверии выборов

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен быстро состряпанным решением, главным смыслом которого является ее устранение в преддверии выборов во Франции.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Франция окончательно себя дискредитировала, заявил Медведев
Вчера, 19:49
«
"Главный смысл этого быстро состряпанного решения - устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года", - написал Медведев во "ВКонтакте", комментируя решение французского суда.
Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт
Вчера, 15:18
 
Дмитрий МедведевМарин Ле ПенПриговор Марин Ле ПенВ миреФранцияРоссияЕвропарламентПарижЭммануэль Макрон
 
 
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