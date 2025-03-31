https://ria.ru/20250331/medvedev-2008501465.html

Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением

Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением - РИА Новости, 31.03.2025

Медведев назвал приговор Ле Пен быстро состряпанным решением

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен быстро... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:43:00+03:00

2025-03-31T19:43:00+03:00

2025-03-31T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен быстро состряпанным решением, главным смыслом которого является ее устранение в преддверии выборов во Франции.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента."Главный смысл этого быстро состряпанного решения - устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года", - написал Медведев во "ВКонтакте", комментируя решение французского суда.Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008503461.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008421518.html

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