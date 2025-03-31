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Медведев рассказал о "лекарстве" от русофобии для западных лидеров - РИА Новости, 31.03.2025
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11:07 31.03.2025 (обновлено: 11:13 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008347768.html
Медведев рассказал о "лекарстве" от русофобии для западных лидеров
Медведев рассказал о "лекарстве" от русофобии для западных лидеров - РИА Новости, 31.03.2025
Медведев рассказал о "лекарстве" от русофобии для западных лидеров
Современное российское оружие, в том числе "Орешник", "Калибр" и "Сармат", являются лучшим "лекарством" от русофобии западных политиков, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Современное российское оружие, в том числе "Орешник", "Калибр" и "Сармат", являются лучшим "лекарством" от русофобии западных политиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что значительная часть европейских политиков страдает острой формой русофобии."Лечение симптоматическое. Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник". В особо серьёзных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", - отметил Медведев.
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дмитрий медведев, россия, безопасность, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, В мире
Медведев рассказал о "лекарстве" от русофобии для западных лидеров

Медведев: оружие РФ является лучшим лекарством от русофобии западных политиков

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Современное российское оружие, в том числе "Орешник", "Калибр" и "Сармат", являются лучшим "лекарством" от русофобии западных политиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что значительная часть европейских политиков страдает острой формой русофобии.
"Лечение симптоматическое. Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник". В особо серьёзных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", - отметил Медведев.
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