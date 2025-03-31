https://ria.ru/20250331/medvedchuk-2008450975.html

Медведчук предложил создать люстрационный комитет на Украине

Медведчук предложил создать люстрационный комитет на Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Медведчук предложил создать люстрационный комитет на Украине

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что на Украине может быть создан люстрационный комитет для очищения власти и недопущения РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:40:00+03:00

2025-03-31T16:40:00+03:00

2025-03-31T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что на Украине может быть создан люстрационный комитет для очищения власти и недопущения к управлению людей, причастных к нарушению прав человека. Ранее в понедельник Медведчук высказался в поддержку введения временного международного управления под эгидой ООН для спасения жителей Украины и восстановления мира. Он отметил, что Россия, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию, которая будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями. Он отметил, что после вступления в силу договора все боевые действия прекращаются, власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для проведения справедливых демократических выборов. "В комплексе мер по обеспечению правопорядка может быть создан люстрационный комитет для очищения власти с целью недопущения к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями способствовали узурпации власти Зеленским, или причастны к противоправному нарушению прав и свобод человека, участвовали в деятельности организаций национал-радикального нацистского характера", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007355665.html

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украина, россия, сша, виктор медведчук, дмитрий песков, оон, в мире