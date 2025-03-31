Медведчук оценил идею о введении временного управления на Украине
Медведчук: введение временного управления станет шансом для спасения Украины
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Введение временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения жителей Украины и восстановления мира, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Предложение президента Российской Федерации о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".
По его словам, сегодня на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превращена в концентрационный лагерь, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий.
"По исторически сложившейся миротворческой практике Организации Объединенных Наций, при чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство, осуществляют реальные функции постконфликтного восстановления государства, организации и проведении демократических выборов", - отметил Медведчук.
"С момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов", - пишет Медведчук.
Он убежден, что без временной администрации на Украине невозможно провести демократические выборы президента, парламента и органов местного самоуправления. Также он считает возможным создание люстрационного комитета для очищения власти. По его словам, временная администрация может быть упразднена после проведения выборов, признания их демократическими и принятия новой конституции.
"Все вышеизложенные меры могут быть восстановлением украинской государственности, к катастрофе которой ее привела нынешняя власть", - добавил Медведчук.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.